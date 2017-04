Zyrtarizohet reality show “Living with Kylie”! Kush nga motrat e saj u bë xheloze? (Foto)

Suksesi në spektaklin reality i solli gjithë familjes Kardashian famë dhe pasuri të pallogaritshme.

Tashmë ish vogëlushja e klanit Kardashian-Jenner është në rrugën e shpejtë për tu bërë më e famshmja nga ato, dhe jo të gjithë janë të lumtur.

Ndërkohë që spektakli reality i Kylie Jenner u konfirmua ditën e djeshme, doli edhe lajmi që disa nga familjarët ndjeheshin xheloze për famën e saj që është në rritje kolosale. Ajo firmosi me rrjetin E! një marrëveshje për një dokumentar me 8 seri nën titullin “Living with Kylie”, dhe bëhet e ditur se megjithëse pjesa më e madhe e familjes ishte e lumtur, sërish disa prej tyre ndjenë xhelozi. Në të njëjtën ditë tre motrat e mëdha Kardashian postuan një foto për Ditën Kombëtare të të Afërmve. Vetëm se ato kanë edhe dy motra të vogla të cilat nuk u përfshinë në këtë pozë familjare. Të jenë këto vallë xhelozet brenda familjes?